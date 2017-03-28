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17:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пять воронежских вузов вошли в мировой академический рейтинг ARES-2017

Высшую оценку получил ВГУ.

Пять воронежских вузов вошли в международный академический рейтинг вузов ARES-2017, итоги которого Европейская научно-промышленная палата опубликовала на своем сайте в понедельник, 27 марта. Европейским стандартам соответствовали 187 университетов России. Из воронежских вузов самую высокую оценку получил ВГУ — он оказался на 23 месте и вошел в высшую категорию А. По сравнению с 2016 годом вуз опустился на три позиции в рейтинге.

Воронежский медуниверситет занял 52 место, потеряв одну позицию, и оказался в категории ВВВ. Архитектурно-строительный университет занял 100 строчку (в 2016 году -99-ю) и получил оценку ВВ. Воронежский технический университет, не вошедший в рейтинг в 2016 году, занял 102 место (категория ВВ). Педагогический университет, которого также не было в прошлогоднем рейтинге, вышел на 149 место и попал в категорию ССС+. А Воронежский лесотехнический университет, который причислили к вузам, соответствующим европейским стандартам, в 2016 году, в новый рейтинг не попал.

Ежегодный рейтинг обрабатывается автоматически, вовлечение человеческого фактора исключено. Вузы оцениваются по трем категориям: А, В, С. Высокое качество преподавания, научной деятельности и востре6ованности выпускников работодателями обеспечивает оценку А (ААА, АА+, АА, А+, А), надежное качество — оценку В (BBB+, BBB, BB+, BB, B+, B), адекватное — С (CCC+, CCC, CC+, CC, C+, C). В категорию D входят вузы с неадекватным качеством подготовки. Последняя категория D обозначает серьезные проблемы с качеством образования. Университеты, получившие оценку D, в рейтинге не указаны.

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