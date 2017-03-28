Пять воронежских вузов вошли в мировой академический рейтинг ARES-2017
Высшую оценку получил ВГУ.
Высшую оценку получил ВГУ.
Пять воронежских вузов вошли в международный академический рейтинг вузов ARES-2017, итоги которого Европейская
Воронежский медуниверситет занял 52 место, потеряв одну позицию, и оказался в категории ВВВ.
Ежегодный рейтинг обрабатывается автоматически, вовлечение человеческого фактора исключено. Вузы оцениваются по трем категориям: А, В, С. Высокое качество преподавания, научной деятельности и востре6ованности выпускников работодателями обеспечивает оценку А (ААА, АА+, АА, А+, А), надежное качество — оценку В (BBB+, BBB, BB+, BB, B+, B), адекватное — С (CCC+, CCC, CC+, CC, C+, C). В категорию D входят вузы с неадекватным качеством подготовки. Последняя категория D обозначает серьезные проблемы с качеством образования. Университеты, получившие оценку D, в рейтинге не указаны.