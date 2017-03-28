Синоптики о погоде в конце марта: похолодает и пойдет снег
В Гидромете обещают, что апрель в стране начнется с теплой погоды — заморозков больше не предвидится.
В Гидромете обещают, что апрель в стране начнется с теплой погоды — заморозков больше не предвидится.
МИНСК, 28 мар — Sputnik. Неустойчивая погода ожидается в Беларуси в конце марта — ночью возможны заморозки, а днем — мокрый снег, сообщили Sputnik во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации Гидромета, ночью в среду 29 марта температура составит 0..-6°С, а днем на большей части территории страны пройдет дождь с мокрым снегом. При этом днем столбики термометров покажут от +3 до +9°С, а в
В четверг в Беларусь придут атмосферные фронты с Балтийского моря: ночью на севере страны ожидается до -4°С, на юге — +5°С, днем — от +2 до +8°С, а по
По данным Гидромета, осадки в пятницу ожидаются утром и днем, ночью в среду 29 марта температура составит 0..-7°С. Днем также обещают прохладную погоду — от +2 до +9°С, теплее будет в
Синоптики также пообещали, что в апреле в Беларусь наконец придет долгожданное тепло: уже в субботу ночью будет до +9°С, а в воскресенье — до +10°С, днем воздух прогреется до +13°С и +18°С соответственно.