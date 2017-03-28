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14:27 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкортостане МЧС объявило очередное штормовое предупреждение

УФА, 28 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане МЧС объявило очередное штормовое предупреждение.

Источник: Башинформ

Со ссылкой на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Главное управление МЧС России по РБ сообщает, что в среду, 29 марта, по региону ожидается облачная погода. Ночью выпадет небольшой снег, местами до умеренного. Днем мокрый снег, по югу местами до сильного.

Прогнозируется слабый гололед, в отдельных районах отложение мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер юго-западный, днем с переходом на северный со скоростью 8−13 м/с. Порывы могут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью составит -1,-6 градусов, днем -2,+3.

При усилении ветра в МЧС рекомендуют ограничить выход из зданий, укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы. Нельзя укрываться от ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам. В период штормовых ветров следует проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электросети нужно обесточить все бытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы избежать пожара.

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