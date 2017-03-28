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15:34 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Угроза подтопления в Ростове: список «опасных» улиц

Сильный ветер и ливень прогнозируют в Ростове синоптики. В донской столице сильный дождь может привести к подтоплениям главных автомобильных артерий города и, соответственно, к пробкам.

Предельно осторожными в случае сильных осадков нужно быть и автомобилистам и пешеходам.

Список улиц, подверженных подтоплениям, опубликован на официальном сайте мэрии Ростова:

— Ворошиловский район — пересечение Нагибина и Турмалиновской, под мостом Нансена.

— Железнодорожный район — проспект Стачки и площадь Привокзальная.

— Кировский район — улица Береговая в районе моста через р. Дон.

— Ленинский район — пересечение проспекта Буденновского с улицей Пушкинской, переулок Братский, улица Шоссейная, улица Балочная, переулок Приволжский.

— Октябрьский район — улица Стадионная, улица Балочная.

— Первомайский район — Союз-98, проспект Сельмаш, балка в районе ул. Зеленой.

— Пролетарский район — переулок Александровский спуск, улица Черевичкина.

— Советский район — балка Рябинина, пересечение улиц Всесоюзной и Малиновского.

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