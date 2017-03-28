Угроза подтопления в Ростове: список «опасных» улиц
Сильный ветер и ливень прогнозируют в Ростове синоптики. В донской столице сильный дождь может привести к подтоплениям главных автомобильных артерий города и, соответственно, к пробкам.
Сильный ветер и ливень прогнозируют в Ростове синоптики. В донской столице сильный дождь может привести к подтоплениям главных автомобильных артерий города и, соответственно, к пробкам.
Предельно осторожными в случае сильных осадков нужно быть и автомобилистам и пешеходам.
Список улиц, подверженных подтоплениям, опубликован на официальном сайте мэрии Ростова:
— Ворошиловский район — пересечение Нагибина и Турмалиновской, под мостом Нансена.
— Железнодорожный район — проспект Стачки и площадь Привокзальная.
— Кировский район — улица Береговая в районе моста через р. Дон.
— Ленинский район — пересечение проспекта Буденновского с улицей Пушкинской, переулок Братский, улица Шоссейная, улица Балочная, переулок Приволжский.
— Октябрьский район — улица Стадионная, улица Балочная.
— Первомайский район — Союз-98, проспект Сельмаш, балка в районе ул. Зеленой.
— Пролетарский район — переулок Александровский спуск, улица Черевичкина.
— Советский район — балка Рябинина, пересечение улиц Всесоюзной и Малиновского.