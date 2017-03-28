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15:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Дорожники попросили воронежцев воздержаться от дальних поездок 29 марта

Холодная и пасмурная погода продлится в Воронежской области всю рабочую неделю.

Дорожники посоветовали водителям Воронежа и области воздержаться от дальних поездок в среду, 29 марта. В этот день порывы северо-западного ветра достигнут 16−21 м/сек, поэтому автолюбителям стоит быть осторожнее на дорогах, сообщила пресс-служба федерального казенного учреждения «Черноземуправтодор».

Спасатели предупредили жителей региона о непогоде со ссылкой на Воронежский гидрометцентр. Сотрудники главного управления МЧС по области напомнили, что при сильном ветре опасно стоять под линиями электропередач, деревьями, ветхими конструкциями. Порывы ветра лучше переждать в подземном переходе или подъезде. В случае ЧП нужно позвонить по телефонам экстренных служб 101, 112 или по телефону доверия — 8 (473) 277 99 00.

Накануне спасатели сообщили о сильном ветре — до 20 м/сек — и снегопадах во вторник, 28 марта. Дорожники также предупредили водителей о гололеде и мокром снеге на трассах в Воронежской, Липецкой и Саратовской областях.

Холодная и пасмурная погода продлится в Воронежской области всю рабочую неделю. Синоптики спрогнозировали дожди и мокрый снег. Самой холодной станет ночь пятницы, 31 марта — температура опустится до -5 градусов.

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