Димаш исполнит саундтрек к голливудскому фильму «Могучие рейнджеры»

«Скоро выйдет мой саундтрек к знаменитому голливудскому фильму “Power Rangers”. Моя первая масштабная работа с компанией Lionsgate», — поделился артист на странице в соцсети.

В китайской социальной сети Weibo набирает популярность рекламный ролик, в котором казахстанский певец исполняет песню «Go Go Power Rangers».

Ранее Димаш Кудайбергенов стал обладателем престижной в Азии музыкальной премии Top Chinese Music Awards в номинации «Самый популярный певец в Азии».

Мировая премьера фильма «Могучие рейнджеры» состоялась 22 марта 2017 года. По информации сайта «Кинопоиск», кассовые сборы за первый уик-энд составили $40 300 288. Жанр фильма — фантастический боевик.

Молодой исполнитель из Казахстана Димаш Кудайбергенов стал знаменит в Китае и Азии, участвуя в международном музыкальном конкурсе I am a singer. В конкурсе, который состоит из нескольких этапов, он исполнил песни на казахском, русском, французском, китайском и английском языках.

Талантом казахстанца были поражены не только его соотечественники, но и такие всемирно известные личности, как Лара Фабиан и Джеки Чан. Певица выразила желание встретиться с казахстанским исполнителем, а известный актер пригласил Димаша к себе, побеседовал с певцом и преподнес ему подарок.