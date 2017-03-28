Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
«Нечего деньги прятать»: отец оправдал сына за смерть Вороненкова
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Сланцевый газ Донбасса отходит Голландии: решение Киевского суда
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
9В тени стены
9В мире зацвела сакура
13Теракт в центре Лондона
16:57 (мск), источник: Sputniknews.kz

Димаш исполнит саундтрек к голливудскому фильму «Могучие рейнджеры»

АСТАНА, 28 мар — Sputnik. Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов исполнит саундтрек к голливудскому фильму «Могучие рейнджеры».

Источник: Sputniknews.kz

«Скоро выйдет мой саундтрек к знаменитому голливудскому фильму “Power Rangers”. Моя первая масштабная работа с компанией Lionsgate», — поделился артист на странице в соцсети.

В китайской социальной сети Weibo набирает популярность рекламный ролик, в котором казахстанский певец исполняет песню «Go Go Power Rangers».

Ранее Димаш Кудайбергенов стал обладателем престижной в Азии музыкальной премии Top Chinese Music Awards в номинации «Самый популярный певец в Азии».

Мировая премьера фильма «Могучие рейнджеры» состоялась 22 марта 2017 года. По информации сайта «Кинопоиск», кассовые сборы за первый уик-энд составили $40 300 288. Жанр фильма — фантастический боевик.

Молодой исполнитель из Казахстана Димаш Кудайбергенов стал знаменит в Китае и Азии, участвуя в международном музыкальном конкурсе I am a singer. В конкурсе, который состоит из нескольких этапов, он исполнил песни на казахском, русском, французском, китайском и английском языках.

Талантом казахстанца были поражены не только его соотечественники, но и такие всемирно известные личности, как Лара Фабиан и Джеки Чан. Певица выразила желание встретиться с казахстанским исполнителем, а известный актер пригласил Димаша к себе, побеседовал с певцом и преподнес ему подарок.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Спешившего на вызов водителя неотложки сделали виновником ДТП в Алматы
Путин подписал закон об онлайн-переписи населения
Дерипаска готов участвовать в слушаниях в конгрессе США
Истребители Британии будут патрулировать небо над Черным морем
Закон о tax free может заработать с 1 октября 2017 года
Избирком Санкт-Петербурга одобрил референдум по Исаакию
Лукашенко рассказал о «блестящих» отношениях с Путиным
Следствие считает убийство начальника управления МВД заказным
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь