Просроченным алкоголем торгуют из машин

В марте были пойманы трое нарушителей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, одна из них торговала просроченным товаром прямо из машины, припаркованной на улице Корабельной. У нее изъяли продукцию на две тысячи рублей. Ей грозит и штраф в том же размере.

Аналогичный «самоходный ларек», организовал на улице Солнечной и житель Сосновского района.

«Мужчина осуществлял незаконную реализацию алкогольной продукции, не имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Сотрудниками полиции у мужчины изъято 240 литров водки на сумму около 35 тыс. рублей. Составлен административный протокол», — пояснили в УМВД города.

Кроме того, проверке подвергся и торговый комплекс на улице Степана Разина. Там без лицензии и сертификатов алкоголь продавали в четырех секциях. Изъято 350 литров товара на сумму 65 тыс. рублей.