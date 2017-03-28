Сказку Пушкина увековечили бронзовой скульптурой в столице Приволжья

Высота бронзовой скульптуры более двух метров, а на ее поверхности изображены персонажи и даже целые сюжеты из знаменитой пушкинской сказки. Царский трон можно рассматривать как любимую книгу, или же присесть на него и сфотографироваться. Открытие новой литературной скульптуры, сообщают сотрудники библиотеки, приурочено к 185-летию со дня первого издания известной сказки Александра Пушкина.