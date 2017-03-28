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15:06 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Сказку Пушкина увековечили бронзовой скульптурой в столице Приволжья

Почувствовать себя царем Салтаном теперь может каждый нижегородец. Новая скульптура «Трон царя Салтана» появилась 28 марта на Звездинке около здания областной детской библиотеки.

Высота бронзовой скульптуры более двух метров, а на ее поверхности изображены персонажи и даже целые сюжеты из знаменитой пушкинской сказки. Царский трон можно рассматривать как любимую книгу, или же присесть на него и сфотографироваться. Открытие новой литературной скульптуры, сообщают сотрудники библиотеки, приурочено к 185-летию со дня первого издания известной сказки Александра Пушкина.

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