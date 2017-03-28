Синоптики прогнозируют теплые весну и лето в регионах Западной Сибири
Дефицит осадков ожидается на Алтае и в Кемеровской области.
Дефицит осадков ожидается на Алтае и в Кемеровской области.
Средняя температура весенних и летних месяцев в регионах
В апреле ожидаются осадки на западе Новосибирской области и Алтайском крае, в Томске и на севере Томской области. Лапчик подчеркнула, что очагом тепла станут Алтайский край, Республика Алтай, юг Кемеровской области. В Томской и северной половине Кемеровской областей вероятен дефицит осадков.
«В мае температурный фронт по южной и
В июне в Республике Алтай температура прогнозируется выше нормы на 2 градуса, в Новосибирской области — на 1 градус. Дефицит осадков ожидается на Алтае и в Кемеровской области.
В июле теплее обычного будет в Новосибирской области, прохладнее всего на юге — в Алтайском крае и в Республике Алтай, в этих же регионах вероятно наибольшее количество осадков. В августе месячное количество осадков и температурный фон ожидаются близкими к климатической норме; очаг тепла наиболее вероятен в северных регионах, а избыток осадков — по востоку Томской и Кемеровской областей.
В настоящее время на 115 метеостанциях в Западной Сибири работают датчики автоматизированных метеорологических комплексов (АМК). Синтетические телеграммы с данными о погоде с четырёх АМК оперативно поступают прогнозистам и метеорологам. Стоит отметить, что в составе наблюдательной сети находится восемь труднодоступных станций, в основном они расположены в Республике Алтай и на севере Томской области.