Синоптики прогнозируют теплые весну и лето в регионах Западной Сибири

Средняя температура весенних и летних месяцев в регионах юго-востока Западной Сибири ожидается в пределах или на 1−2 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщила Новосибирске начальник новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

В апреле ожидаются осадки на западе Новосибирской области и Алтайском крае, в Томске и на севере Томской области. Лапчик подчеркнула, что очагом тепла станут Алтайский край, Республика Алтай, юг Кемеровской области. В Томской и северной половине Кемеровской областей вероятен дефицит осадков.

«В мае температурный фронт по южной и юго-восточной части Новосибирской области ожидается ниже климатической нормы на 1 °C, — отметила Анна Лапчик. — Очаг тепла будет расположен на севере Западной Сибири. Это частое явление, которое мы наблюдаем. Наиболее вероятен очаг тепла еще в верховьях рек Оби и Катуни, территории Республики Алтай и юга Кемеровской области. В июне предполагается сохранение очага тепла на севере, где температура будет выше. Теплый воздух с Казахстана чаще будет проникать на юго-восток Сибири. Выше нормы ожидается температура в Республике Алтай и Новосибирской области».

В июне в Республике Алтай температура прогнозируется выше нормы на 2 градуса, в Новосибирской области — на 1 градус. Дефицит осадков ожидается на Алтае и в Кемеровской области.

В июле теплее обычного будет в Новосибирской области, прохладнее всего на юге — в Алтайском крае и в Республике Алтай, в этих же регионах вероятно наибольшее количество осадков. В августе месячное количество осадков и температурный фон ожидаются близкими к климатической норме; очаг тепла наиболее вероятен в северных регионах, а избыток осадков — по востоку Томской и Кемеровской областей.

В настоящее время на 115 метеостанциях в Западной Сибири работают датчики автоматизированных метеорологических комплексов (АМК). Синтетические телеграммы с данными о погоде с четырёх АМК оперативно поступают прогнозистам и метеорологам. Стоит отметить, что в составе наблюдательной сети находится восемь труднодоступных станций, в основном они расположены в Республике Алтай и на севере Томской области.