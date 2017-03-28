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15:03 (мск), источник: Uralpress.ru

В Карабаше на сутки установятся неблагоприятные метеоусловия

В Карабаше Челябинской области на ближайшие сутки объявлены неблагоприятные метеорологические условия.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального минэкологии, НМУ 1 степени опасности ожидаются в Карабаше с 18.30 часов 28 марта до 14 часов 29 марта. В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и инверсия способствуют скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

В ГУ МЧС области попросили карабашцев не выходить из дома без серьезной причины, употреблять больше воды, уменьшить нагрузки. В случае постоянной отдышки, кашля и бессонницы срочно обращаться к врачу.

Муниципальным образованиям рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров.

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