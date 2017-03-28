В Карабаше на сутки установятся неблагоприятные метеоусловия
В Карабаше Челябинской области на ближайшие сутки объявлены неблагоприятные метеорологические условия.
В Карабаше Челябинской области на ближайшие сутки объявлены неблагоприятные метеорологические условия.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
В ГУ МЧС области попросили карабашцев не выходить из дома без серьезной причины, употреблять больше воды, уменьшить нагрузки. В случае постоянной отдышки, кашля и бессонницы срочно обращаться к врачу.
Муниципальным образованиям рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров.