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15:28 (мск), источник: Крым Press

В Севастополе за своих деток-зацеперов ответили родители

Как сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД РФ на транспорте, в Севастополе к административной ответственности привлечены родители зацеперов.

Зацепинг — это способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется к вагонам снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы. Зацепер может ехать на крыше, на открытых переходных и тормозных площадках, с боковых или торцевых сторон вагонов. Это очень опасное увлечение, хотя и все еще популярное в России (пик популярности пришелся на 2010−2011 гг).

Тем не менее, совсем недавно двух 15-летних подростков, находившихся на крыше движущейся электрички «Севастополь — Симферополь», сняли сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Крымского ЛУ МВД России на транспорте в ходе рейдовых мероприятий.

Юных хулиганов доставили в отделение полиции, куда также вызвали их родителей. С нарушителями правил безопасного поведения на объектах транспорта проведена профилактическая беседа, где особое внимание было уделено смертельной опасности, которую таит в себе высоковольтная линия электропередач, находящаяся над железной дорогой. Зацеперы. Видео 1 За неисполнение обязанностей по воспитанию детей родители подростков привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

Материалы дела направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Балаклавского района в городе Севастополе, для рассмотрения и принятия решения о постановке юных правонарушителей на профилактический учет. Зацеперы. Видео 2 Напомним, что напряжение высоковольтной линии электропередач над железной дорогой в 125 раз больше, чем в бытовой розетке, а невидимое электромагнитное поле вокруг линии электропередач достигает диаметра до полутора метров. Зацеперы. Видео 3.

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