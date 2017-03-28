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14:57 (мск), источник: Actualitati.md

Серия протестов продолжается: учителя снова пикетируют Правительство РМ

Свою позицию члены профсоюза работников сферы образования менять не намерены главным приоритетом для них остается повышение заработной платы. Добиться от правительства отклика и действий — вот что необходимо для успешного завершения конфликта.

Источник: Actualitati.md

Профсоюзы образования и науки кроме повышения заработной платы, так же требуют увеличения пособия для молодых специалистов при трудоустройстве: до 50000 леев для учителей со средним образованием и 70000 леев для учителей с высшим образованием. Так же протестующие требуют сократить количество нагрузки для молодых специалистов до 75%. Учителя также требуют, чтобы каждый год осуществлялся перерасчет пенсий для пенсионеров, продолжающих работать, все это с 1 января 2017 года.

Серия демонстраций началась на прошлой неделе, работники сферы образования отмечают, что если на них не обратят внимания, то 1 апреля они проведут акцию протеста большего масштаба. Министерство образования две недели назад подписало указ, в котором работникам сферы образования обеспечивается надбавка к зарплате размером в 100 леев.

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