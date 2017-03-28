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19:13 (мск), источник: Вести.Ру

Новая фунтовая монета вызовет ряд проблем в Британии

Большинство британских ритейлеров готовы к переходу на использование новой 12-гранной монеты номиналом 1 фунт стерлингов, однако у британцев все еще могут возникнуть проблемы при оплате парковки или билета на поезд, пишет CNN Money.

Источник: Reuters
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Монета входит в обращение во вторник, 28 марта. Магазины, банки и операторы торговых автоматов были предупреждены об этом за три года.

Крупные продуктовые сети, такие как Tesco, модернизировали свои системы самообслуживания. Sainsbury's, еще одна сеть супермаркетов, заявила, что ее кассы и торговые тележки готовы к новым монетам.

Также к новым монетам подготовилась лондонская подземка, ее руководство потратило около 250 тыс. фунтов стерлингов ($315 тыс.) на модернизацию более 1 тыс. билетных автоматов.

Но тем, кто попробует купить билет на пригородный поезд в Лондоне, не удастся это сделать. По словам представителя пресс-службы железной дороги, в сети London Overground еще есть 49 машин, которые необходимо заменить, прежде чем они смогут принять новые монеты.

Новые монеты также не принимают парковочные автоматы, так что водителям придется держать старые монеты номиналом 1 фунт.

По крайней мере один из восьми парковочных автоматов столкнется с трудностями при выдаче сдачи водителям, поскольку в его механизме возникнут проблемы с сортировкой новых монет, по данным Британской ассоциации парковки. По оценкам отраслевой группы, стоимость обновления этих машин составит около 50 млн фунтов стерлингов (около $63 млн).

Существует вероятность того, что новая монета в 1 фунт может способствовать продвижению к безналичным платежам, однако есть основания полагать, что значительное число пользователей не доверяют новым технологиям, таким как приложения для телефонов
Келвин Рейнольдс
директор по политике и связям с общественностью Британской ассоциации парковки
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У ряда других торговых автоматов и фотобудок в Британии также могут возникнуть проблемы. Около 75 тыс. машин по-прежнему необходимо обновить, чтобы они могли принимать новую монету, согласно информации Ассоциации автоматического вендинга.

Королевский монетный двор объявил в начале 2014 г., что введет новую монету с функциями безопасности, которые помогут искоренить мошенничество и подделку денежных знаков. Более 2,5% всех старых монет номиналом в 1 фунт (примерно 1 монета из 40) являются подделками.

В то время как крупным ритейлерам придется приложить некоторые усилия, это вызовет головную боль у небольших магазинов. Банки советуют им отсортировывать старые монеты от новых, перед тем как положить деньги на счет.

Мы не особенно рады этому, потому что мы хотим обслуживать клиентов, не считая монеты
Крис Нойси
представитель Ассоциации магазинов товаров для дома

Новая монета изготовлена ​​из двух металлов: наружного кольца из никель-латуни и внутреннего кольца из никелированного сплава. Старые монеты перестанут принимать для платежей в октябре. Но банки будут продолжать принимать их после этого.

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