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17:20 (мск), источник: БЕЛТА

Илон Маск займется подключением человеческого мозга к компьютеру

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск снова удивляет. Он анонсировал очередной проект, который может изменить мир. Миллиардер основал компанию под названием Neuralink, целью которой будут разработки в области создания нейроинтерфейса для связи мозга человека с компьютером, пишет The Wall Street Journal.

Источник: БЕЛТА

Отмечается, что компания пока находится на начальном этапе развития. Согласно планам Илона Маска, сейчас Neuralink сосредоточится на разработке имплантируемых в мозг устройств. Они помогут людям подключаться к компьютерам и оцифровывать свои мысли без применения дополнительных систем.

Как пишет CNews, инженер называет беспроводной нейроинтерфейс термином «нейронное кружево» (neural lace). Автором этого термина является писатель-футуролог Иэн Бэнкс. В книгах писателя при помощи симбиоза человека и компьютера можно было не только обмениваться информацией, но и «воскрешать» человека после его физической смерти.

При этом Neuralink — это не первая компания, работающая в столь фантастическом направлении. Компания Kernel разрабатывает имплантируемое устройство для улучшения памяти и обучаемости у людей с их нарушениями. В числе основателей этой фирмы значится предприниматель Брайан Джонсон, который в 2013 году продал свою платежную систему Braintree компании PayPal за $800 млн.

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