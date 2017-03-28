Илон Маск займется подключением человеческого мозга к компьютеру

Отмечается, что компания пока находится на начальном этапе развития. Согласно планам Илона Маска, сейчас Neuralink сосредоточится на разработке имплантируемых в мозг устройств. Они помогут людям подключаться к компьютерам и оцифровывать свои мысли без применения дополнительных систем.

Как пишет CNews, инженер называет беспроводной нейроинтерфейс термином «нейронное кружево» (neural lace). Автором этого термина является писатель-футуролог Иэн Бэнкс. В книгах писателя при помощи симбиоза человека и компьютера можно было не только обмениваться информацией, но и «воскрешать» человека после его физической смерти.

При этом Neuralink — это не первая компания, работающая в столь фантастическом направлении. Компания Kernel разрабатывает имплантируемое устройство для улучшения памяти и обучаемости у людей с их нарушениями. В числе основателей этой фирмы значится предприниматель Брайан Джонсон, который в 2013 году продал свою платежную систему Braintree компании PayPal за $800 млн.