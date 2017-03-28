Саакашвили стал ведущим ток-шоу на канале ZIK

27 марта был записан первый выпуск ток-шоу «Другая Украина» на телеканале ZIK.

«Мы записали на Зик первую программу «Другая Украина», и она получилась очень острой. Еженедельно в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, которой ее не показывает больше ни один канал , — отметил Саакашвили на своей странице в Facebook .