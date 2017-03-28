Саакашвили стал ведущим ток-шоу на канале ZIK
Лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили стал телеведущим.
Лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили стал телеведущим.
27 марта был записан первый выпуск
«Мы записали на Зик первую программу «Другая Украина», и она получилась очень острой. Еженедельно в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, которой ее не показывает больше ни один канал , — отметил Саакашвили на своей странице в Facebook .
Судя по фотографиям, выложенным политиком, гостями передачи стали нардепы Владимир Парасюк, Александр Бригинец и Сергей Шахов, а также
Напомним, что после отставки с поста главы Одесской обладминистрации Саакашвили неоднократно жаловался на «информационную блокаду» со стороны властей.