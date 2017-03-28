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15:18 (мск), источник: Ipress.ua

Саакашвили стал ведущим ток-шоу на канале ZIK

Лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили стал телеведущим.

Источник: Ipress.ua

27 марта был записан первый выпуск ток-шоу «Другая Украина» на телеканале ZIK.

«Мы записали на Зик первую программу «Другая Украина», и она получилась очень острой. Еженедельно в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, которой ее не показывает больше ни один канал , — отметил Саакашвили на своей странице в Facebook .

Судя по фотографиям, выложенным политиком, гостями передачи стали нардепы Владимир Парасюк, Александр Бригинец и Сергей Шахов, а также экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко и бывший министр энергетики Иван Плачков.

Напомним, что после отставки с поста главы Одесской обладминистрации Саакашвили неоднократно жаловался на «информационную блокаду» со стороны властей.

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