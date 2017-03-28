Льготный проездной сделали доступным для иногородних студентов
С апреля студенты также смогут воспользоваться проездными на 60, 90 и 120 поездок. При этом перенос оставшегося количества поездок на следующий месяц не будет осуществляться.
С апреля студенты также смогут воспользоваться проездными на 60, 90 и 120 поездок. При этом перенос оставшегося количества поездок на следующий месяц не будет осуществляться.
Депутаты одобрили введение льготного проездного и возможность его покупки для иногородних студентов без обязательной пермской прописки. Это было сделано, поскольку большая часть студентов добирается до вузов из района. Купить проездные можно с 29 марта. Об этом пишет городская администрация.
Кроме того, с апреля студенты могут воспользоваться проездными на 60, 90 или 120 поездок. Их стоимость составляет 720, 1080 и 1440 рублей.
Перенос оставшегося количества поездок на следующий месяц не осуществляется. Дополнительное пополнение проездного возможно с 1 по 20 число текущего месяца.
Отметим, студенты в начале марта выступили против введения лимитов для проездных. Их митинг собрал порядка ста участников.