Льготный проездной сделали доступным для иногородних студентов

Депутаты одобрили введение льготного проездного и возможность его покупки для иногородних студентов без обязательной пермской прописки. Это было сделано, поскольку большая часть студентов добирается до вузов из района. Купить проездные можно с 29 марта. Об этом пишет городская администрация.



Кроме того, с апреля студенты могут воспользоваться проездными на 60, 90 или 120 поездок. Их стоимость составляет 720, 1080 и 1440 рублей.



Перенос оставшегося количества поездок на следующий месяц не осуществляется. Дополнительное пополнение проездного возможно с 1 по 20 число текущего месяца.



Отметим, студенты в начале марта выступили против введения лимитов для проездных. Их митинг собрал порядка ста участников.