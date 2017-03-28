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15:49 (мск), источник: Om1.ru

Тоннель в Привокзалку оказался в воде

Проезд подтоплен талыми водами, из-за чего машины кажутся крейсерами, а пешеходы пробираются по стенкам.

— Привокзалка снова уходит под воду, умники из гаражей откачивают воду под тоннель, пройти невозможно! — поделилась в соцсетях Людмила Суханова.

Речь идет о проезде в Привокзальный поселок Омска, расположенном в районе остановки «Площадь Серова» от проспекта Маркса к улице Куйбышева под железнодорожными путями.

Есть и другая версия. По словам пользователя Александра Горяева, дело не в гаражах, а в том, что по проекту на участке должно быть три точки сбора ливневых вод, но две из них уже давно «закатали» в асфальт, а третья не работает, поскольку не промыта после зимы.

 — Там всегда топит, каждый год так. Железнодорожники хоть и счищают периодически снег с подходных путей (тогда, кстати, непременно будет пробка, ведь приходится перекрывать то одну, то другую полосу, а всего их две), в общем, все равно вода появляется, — рассказали порталу Om1.ru местные жители.

Также омичи в комментариях отметили, что сейчас сходная ситуация почти во всех районах города. Действенный выход — купить резиновые сапоги и дождевик, а лучше сразу костюм химзащиты.

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