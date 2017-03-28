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16:10 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде маршрутчикам разрешили устроить автопробег

Автопробег — это протест водителей против закрытия 87 маршрутов.

Акция начнется в 10 утра 29 марта. Колонна из 200 маршруток стартует из Красноармейского района, с улицы Созидателей, и будет двигаться до Тракторозаводского района, до улицы Николая Отрады.

По информации Алексея Ульянова (сведения размещены на его странице в Фейсбуке), проведение автопробега согласовано с городскими властями. Ранее акцию планировалось провести 14 марта, но в ее проведении было отказано.

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