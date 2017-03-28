В Волгограде маршрутчикам разрешили устроить автопробег

Акция начнется в 10 утра 29 марта. Колонна из 200 маршруток стартует из Красноармейского района, с улицы Созидателей, и будет двигаться до Тракторозаводского района, до улицы Николая Отрады.

По информации Алексея Ульянова (сведения размещены на его странице в Фейсбуке), проведение автопробега согласовано с городскими властями. Ранее акцию планировалось провести 14 марта, но в ее проведении было отказано.