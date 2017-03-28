В Петербурге потеплеет к воскресенью

Специалисты винят в задержке весны на европейской части России арктический воздух, который «долетает» до нас с берегов Гренландии, и циклон, центр которого расположен в Сибири. Сегодня, как и днем ранее, жители Северной столицы могут наблюдать и снег, и дождь, и солнце. Судя по прогнозу синоптиков, 29 марта погода в целом не изменится: петербуржцев то будет засыпать снегом, то ослеплять солнцем.