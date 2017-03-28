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15:55 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге потеплеет к воскресенью

МЧС вновь предупреждает жителей Петербурга о непогоде: 29 марта в городе пойдет снег, а на дорогах образуется гололед. По долгосрочному прогнозу, положительная температура в Северной столице установится только в конце недели.

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Специалисты винят в задержке весны на европейской части России арктический воздух, который «долетает» до нас с берегов Гренландии, и циклон, центр которого расположен в Сибири. Сегодня, как и днем ранее, жители Северной столицы могут наблюдать и снег, и дождь, и солнце. Судя по прогнозу синоптиков, 29 марта погода в целом не изменится: петербуржцев то будет засыпать снегом, то ослеплять солнцем.

Сейчас в городе +2,5 градуса, к ночи выпадут осадки, а столбик термометра опустится до минус пяти.

По данным Гидрометцентра, с воскресенья, 2 апреля, в Петербурге потеплеет до +8, будет дождливо.

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