В Петербурге потеплеет к воскресенью

Специалисты винят в задержке весны на европейской части России арктический воздух, который «долетает» до нас с берегов Гренландии, и циклон, центр которого расположен в Сибири. Сегодня, как и днем ранее, жители Северной столицы могут наблюдать и снег, и дождь, и солнце. Судя по прогнозу синоптиков, 29 марта погода в целом не изменится: петербуржцев то будет засыпать снегом, то ослеплять солнцем.
Сейчас в городе +2,5 градуса, к ночи выпадут осадки, а столбик термометра опустится до минус пяти.
По данным Гидрометцентра, с воскресенья, 2 апреля, в Петербурге потеплеет до +8, будет дождливо.