Акция протеста дальнобойщиков против системы «Платон» продолжилась в Иркутске

Акция протеста дальнобойщиков против взимания платы за проезд по автодорогам «Платон» продолжилась в столице Приангарья сегодня, 28 марта. Массовые протесты против системы «Платон» проходят в рамках Всероссийской стачки дальнобойщиков. Участники требуют отменить транспортный налог для автоперевозчиков, настроить под реалии РФ режим труда и отдыха водителей, передать «весовой контроль» общественности, а также взимать с дальнобойщиков только акциз на топливо или единый налог. Протестующие добились отмены двукратного повышения тарифа, введение которого планировалось в середине апреля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.