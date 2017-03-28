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16:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Акция протеста дальнобойщиков против системы «Платон» продолжилась в Иркутске

В рамках Всероссийской стачки дальнобойщики уже добились отмены двукратного повышения тарифа.

Источник: IrkutskMedia.ru

Акция протеста дальнобойщиков против взимания платы за проезд по автодорогам «Платон» продолжилась в столице Приангарья сегодня, 28 марта. Массовые протесты против системы «Платон» проходят в рамках Всероссийской стачки дальнобойщиков. Участники требуют отменить транспортный налог для автоперевозчиков, настроить под реалии РФ режим труда и отдыха водителей, передать «весовой контроль» общественности, а также взимать с дальнобойщиков только акциз на топливо или единый налог. Протестующие добились отмены двукратного повышения тарифа, введение которого планировалось в середине апреля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

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