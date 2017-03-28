Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Кулинарные книги могут вас отравить
Аренда дач в Крыму подешевела перед началом сезона
При строительстве моста в Крым найден уникальный артефакт (фото)
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Как «мамские» группы в соцсетях вредят вашей семье
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трампу хватило двух слов, чтобы описать Путина
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Сланцевый газ Донбасса отходит Голландии - решение Киевского суда
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
12Ливни затопили Перу
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
15:45 (мск), источник: АиФ Челябинск

Из-за ликвидации филиалов никого не уволят и не отчислят — ЮУрГУ

Новый образовательный процесс будет строиться в формате кафедр на базе градообразующих предприятий.

Ликвидация филиалов ЮУрГУ в пяти городах Челябинской области подразумевает новый формат образовательного процесса, никто не будет отчислен и уволен, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» начальник пресс-службы ЮУрГУ Дмитрий Руденок.

С 1 сентября 2017 года студенты в Аше, Озёрске, Кыштыме, Снежинске и Усть-Катаве будут обучаться в новом формате, на кафедрах, которые созданы на базе градообразующих предприятий. Преподавательский состав останется прежним.

«Так, например, в Озёрске кафедра создана на базе ПО “Маяк”, в Аше базовая кафедра будет при металлургическом заводе, в Усть-Катаве при вагоностроительном. Таким образом, мы будем готовить специалистов с ориентацией на конкретные запросы предприятий», — рассказывает Дмитрий Руденок.

В вузе отмечают, что изменения в учебном процессе происходят согласно программе развития университета, которая была составлена в 2015 году.

Напомним, на сайте Министерства образования и науки РФ появился приказ о ликвидации 5 филиалов ЮУрГУ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Садоводам: как правильно белить деревья на даче
Перевод бюджетников на «Мир» начнется во втором полугодии
Дерипаска готов участвовать в слушаниях в конгрессе США
Истребители Британии будут патрулировать небо над Черным морем
Россия заявила об ответных мерах на развертывание ПРО США
Путин поставил точку в реформе ОСАГО
Лукашенко рассказал о «блестящих» отношениях с Путиным
Следствие считает убийство начальника управления МВД заказным
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Эмансипе и красноармеец: Климова с мужем на съемках сериала Супруги исполнили главные роли в новом костюмированном сериале «Первого канала» — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Уход за кожей головы: 5 вещей, которые никто не делает (и зря) Чтобы волосы росли густыми и сильными, надо бы начать ухаживать за кожей головы. Как это сделать по всем правилам, читайте в нашей статье.
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь