Из-за ликвидации филиалов никого не уволят и не отчислят — ЮУрГУ
Новый образовательный процесс будет строиться в формате кафедр на базе градообразующих предприятий.
Новый образовательный процесс будет строиться в формате кафедр на базе градообразующих предприятий.
Ликвидация филиалов ЮУрГУ в пяти городах Челябинской области подразумевает новый формат образовательного процесса, никто не будет отчислен и уволен, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» начальник
С 1 сентября 2017 года студенты в Аше, Озёрске, Кыштыме, Снежинске и
«Так, например, в Озёрске кафедра создана на базе ПО “Маяк”, в Аше базовая кафедра будет при металлургическом заводе, в
В вузе отмечают, что изменения в учебном процессе происходят согласно программе развития университета, которая была составлена в 2015 году.
Напомним, на сайте Министерства образования и науки РФ появился приказ о ликвидации 5 филиалов ЮУрГУ.