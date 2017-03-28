Из-за ликвидации филиалов никого не уволят и не отчислят — ЮУрГУ

Ликвидация филиалов ЮУрГУ в пяти городах Челябинской области подразумевает новый формат образовательного процесса, никто не будет отчислен и уволен, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» начальник пресс-службы ЮУрГУ Дмитрий Руденок.

С 1 сентября 2017 года студенты в Аше, Озёрске, Кыштыме, Снежинске и Усть-Катаве будут обучаться в новом формате, на кафедрах, которые созданы на базе градообразующих предприятий. Преподавательский состав останется прежним.

«Так, например, в Озёрске кафедра создана на базе ПО “Маяк”, в Аше базовая кафедра будет при металлургическом заводе, в Усть-Катаве при вагоностроительном. Таким образом, мы будем готовить специалистов с ориентацией на конкретные запросы предприятий», — рассказывает Дмитрий Руденок.

В вузе отмечают, что изменения в учебном процессе происходят согласно программе развития университета, которая была составлена в 2015 году.

Напомним, на сайте Министерства образования и науки РФ появился приказ о ликвидации 5 филиалов ЮУрГУ.