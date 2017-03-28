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15:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывшего главу поселения Еловского района оштрафовали за растрату и подлог

Осинский суд вынес приговор бывшему главе одного из сельских поселений Еловского района.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения) и ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Следствием и судом установлено, что в течение 2015 года глава сельского поселения издавал распоряжения о выплате различных премий себе и другим сотрудникам администрации в размере свыше максимального предела, установленного нормативными актами местного самоуправления. В результате бюджету поселения был причинен ущерб в сумме более 22,5 тыс. руб., что повлекло недостачу денежных средств на оплату труда сотрудникам администрации поселения. Кроме этого, желая придать законность премиальным выплатам, чиновник совершил служебный подлог, внеся в решение совета депутатов сельского поселения изменения, дополнив пунктом о том, что размер выплачиваемых премий не ограничен.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления со штрафом в размере 40 тыс. руб. в доход государства.

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