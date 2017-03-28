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15:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе бесплатно сделают прививки домашним животным

Вакцинация проводится ежедневно.

С 29 марта по 12 апреля в уфимских ЖЭКах будет проводиться вакцинация собак и кошек против бешенства. Каждый житель города может защитить себя от одного из самых опасных заболеваний в ближайшем коммунальном учреждении.

Все прививки от бешенства делаются бесплатно и субсидируются государством. Привить своего домашнего питомца можно будет с 16 до 18 часов по следующим адресам ЖЭУ:

29 марта — Коммунаров, 69/3; 30 марта — Вологодская, 76/2; 31 марта — Кольцевая, 43; 3 апреля — Б. Хмельницкого, 92/1; 4 апреля — Калинина, 16; 5 апреля — Мира, 12; 6 апреля — Блюхера, 28; 7 апреля — Блюхера, 50; 10 апреля — Блюхера, 16; 11 апреля — Ш. Руставели, 18а; 12 апреля — Свободы, 17 и пр. Октября, 180.

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