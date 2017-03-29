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09:36 (мск), источник: Моя Планета

Названы лучшие туристические направления 2017 года

Весна набирает силу, а значит созревает сезон отпусков. Организация путешественников TripAdvisor составила список лучших туристических направлений 2017 года.

На первом месте расположился популярный индонезийский остров Бали. Воды, омывающие белый песок пляжей Бали, идеально походят для дайвинга, а густые джунгли влекут к себе исследователей, отмечает сервис.

Бали

На второй позиции — Лондон, где смешана история, искусство, мода, еда и хороший британский эль.

Лондон

Третью строчку рейтинга занял Париж с незаменимой Эйфелевой башней и Триумфальной аркой, воспетый поэтами и писателями.

Эйфелева башня

Четвертым стал Рим, напоминающий музей без крыши. Пятерку замкнул Нью-Йорк, который невозможно изучить, посетив его лишь один раз.

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В десятку попали остров Крит, испанский город Барселона, камбоджийский Сием-Рип и чешская Прага, а 11-ю строчку занял остров Пхукет (Таиланд), за которым расположился Стамбул.

Российский Санкт-Петербург оказался на 14 месте популярных направлений, между вьетнамским Хойаном и островом Роатан, известным среди любителей экоспорта.

В список также вошли Марракеш (Марокко), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Плая-дель-Кармен (Мексика), Дубай (ОАЭ), Каймановы острова и Катманду.

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