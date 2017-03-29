Названы лучшие туристические направления 2017 года
Весна набирает силу, а значит созревает сезон отпусков. Организация путешественников TripAdvisor составила список лучших туристических направлений 2017 года.
Весна набирает силу, а значит созревает сезон отпусков. Организация путешественников TripAdvisor составила список лучших туристических направлений 2017 года.
На первом месте расположился популярный индонезийский остров Бали. Воды, омывающие белый песок пляжей Бали, идеально походят для дайвинга, а густые джунгли влекут к себе исследователей, отмечает сервис.
На второй позиции — Лондон, где смешана история, искусство, мода, еда и хороший британский эль.
Третью строчку рейтинга занял Париж с незаменимой Эйфелевой башней и Триумфальной аркой, воспетый поэтами и писателями.
Четвертым стал Рим, напоминающий музей без крыши. Пятерку замкнул
В десятку попали остров Крит, испанский город Барселона, камбоджийский
Российский
В список также вошли Марракеш (Марокко),