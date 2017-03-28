В МФЦ временно прекратили выдачу загранпаспортов
Прием заявлений будет проходить в центре «Мои документы», однако выдавать готовые паспорта временно будет управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю.
Прием заявлений будет проходить в центре «Мои документы», однако выдавать готовые паспорта временно будет управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю.
Пермский краевой многофункциональный центр временно прекратил выдачу загранпаспортов старого образца. Это сделано до внесения изменений в ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ», сообщили «Новостям Перми» в МФЦ.
В центре «Мои документы» продолжается прием заявлений на загранпаспорта старого образца. Однако выдача готовых документов передана в управление по вопросам миграции ГУ МВД России по краю.