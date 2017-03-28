В МФЦ временно прекратили выдачу загранпаспортов

Пермский краевой многофункциональный центр временно прекратил выдачу загранпаспортов старого образца. Это сделано до внесения изменений в ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ», сообщили «Новостям Перми» в МФЦ.



В центре «Мои документы» продолжается прием заявлений на загранпаспорта старого образца. Однако выдача готовых документов передана в управление по вопросам миграции ГУ МВД России по краю.

