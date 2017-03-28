В конкурсе «Краса Вселенной-2017» Башкирию будет представлять программист: Я не была самой красивой девочкой в классе

У нашей республики есть все шансы на победу в конкурсе «Краса Вселенной — 2017» — на корону претендует 22-летняя Анжелика Фахретдинова из Уфы, она прошла в четвертьфинал. Девушка сейчас трудится в крупном банке в Москве и совмещает офисные будни с работой моделью.

— Анжелика, как вы стали моделью?

— Случайно! Работа моделью словно «свалилась на меня с неба». Я никогда не искала возможности проявить себя в этой роли. Но меня часто приглашали визажисты, парикмахеры и фотографы, ссылаясь на интересную внешность. А после рекомендовали своим коллегам по профессии.

Вообще я получила красный диплом по специальности «Информационные системы и технологии», сейчас готовлюсь защитить второй диплом. Во время студенчества увлекалась журналистикой, публиковалась и в зарубежных изданиях.

Одновременно с учебой уже три года совмещаю работу в крупнейшем банке России в сфере айти. В Москву, кстати, переехала совсем недавно, в январе. За эти годы удалось поработать в должности разработчика программного обеспечения и руководителя айти-проектов.

— По Башкирии не скучаете?

— Я родилась и выросла в Дюртюлях, закончила дюртюлинскую гимназию № 3. В 18 лет я уехала поступать в вуз, но я часто возвращаюсь в родные края — здесь близкие.

— Стройная фигура — результат правильного питания и упорных тренировок? Есть ли свои секреты красоты?

— Секретов нет, кроме одного: я слушаю себя и позволяю себе есть именно то, что мне хочется съесть в данный момент, не пытаясь заменить одно другим. К счастью, организация, в которой я работаю, поддерживает здоровый образ жизни не только на словах, поэтому у меня есть возможность бесплатно посещать фитнес-зал, даже не выходя из здания, в котором я тружусь. Занимаюсь два-три раза в неделю.

— Вы наверняка были самой красивой девочкой в классе, а мальчики выхватывали друг у друга ваш портфель?

— Нет. Вовсе нет. Я всегда хотела стать умнее, красивее и лучше, поэтому прикладывала к этому много усилий. То, что есть сейчас — результат кропотливой работы.

СПРАВКА «КП».

Проект «Краса Вселенной» базируется в Москве и на сегодняшний день является единственным международным конкурсом красоты мирового масштаба, проводимым в России.