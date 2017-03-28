В Симферополе обнаружили девушку, пропавшую полтора года назад

В крымской столице обнаружили девушку, которая пропала без вести полтора года назад в Петрозаводске, передает пресс-служба УМВД России по Симферополю.

Согласно данным сотрудников УМВД России по Симферополю, 4 октября 2015 года в Петрозаводске к оперативникам обратилась мать девушки, заявив, что ее несовершеннолетняя дочь ушла из дома и не вернулась. Позже выяснилось, что пропавшая влюбилась в парня, и они вместе решили «повидать Россию». Они побывали во многих регионах России и в итоге решили остановиться в Симферополе. Отметим, что на протяжении «путешествия» девушка по Skype связывалась с матерью, но свое местонахождение не раскрывала.

В момент обнаружения девушки симферопольскими оперативниками выяснилось, что она уже достигла совершеннолетия. Сейчас готовятся документы для снятия девушки с федерального розыска.