Молодые семьи смогут сами выбирать муниципалитет, в котором получат землю

Ранее в законе говорилось, что молодая семья, которая постоянно живет в селе или поселке городского типа и в которой возраст одного из супругов не более 35 лет, может бесплатно получить землю для индивидуального жилищного строительства, либо для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства. Участок им предоставлялся в пределах муниципалитета, где живет семья.

Теперь же, если супруги прописаны в разных районах, то они могут сами выбрать, в каком именно районе они получат данную землю.