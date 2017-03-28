Молодые семьи смогут сами выбирать муниципалитет, в котором получат землю
На пленарном заседании Самарской губдумы 28 марта в двух чтениях приняты поправки в областной закон «О земле».
На пленарном заседании Самарской губдумы 28 марта в двух чтениях приняты поправки в областной закон «О земле».
Ранее в законе говорилось, что молодая семья, которая постоянно живет в селе или поселке городского типа и в которой возраст одного из супругов не более 35 лет, может бесплатно получить землю для индивидуального жилищного строительства, либо для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства. Участок им предоставлялся в пределах муниципалитета, где живет семья.
Теперь же, если супруги прописаны в разных районах, то они могут сами выбрать, в каком именно районе они получат данную землю.