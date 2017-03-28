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16:56 (мск), источник: Sputniknews.kz

За откровенные фото в соцсетях чиновница из ВКО получила выговор

АСТАНА, 28 мар — Sputnik. В департаменте министерства юстиции Восточно-Казахстанской области посчитали, что фотографии в нижнем белье чиновницы оскорбляют имидж структуры. В июне прошлого года на сайт госоргана поступило обращение от неравнодушного жителя, которого взволновали фото госслужащей в образе «бестии».

Источник: Sputniknews.kz

«Недавно, проводя время в социальных сетях, я наткнулся на профиль одного из сотрудников департамента, а именно Т. под псевдонимом “Милена”, фотографии которой в неподобающем, как я считаю, для государственного служащего виде, находятся на двух сайтах знакомств», — написал гражданин в обращении к Берику Имашеву, занимавшему до сентября 2016 года пост министра юстиции РК.

Обеспокоенный неэтичным поведением женщины, неравнодушный житель области посчитал, что «пьяный ангел в лифчике» и «бестия» никак не сочетаются с высокоморальным образом государственного служащего.

Мужчина предусмотрительно отправил на почту госоргана подтверждающие скриншоты с сайтов знакомств, а также соответствующие ссылки.

На гневное обращение аппарат департамента опубликовал свой ответ уже через два дня.

«Материалы служебной проверки в отношении Т. рассмотрены на заседании дисциплинарной комиссии департамента. По результатам принятого решения данный сотрудник за несоблюдение Правил служебной этики государственных служащих привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора», — говорится в публикации.

В настоящее время ссылки, указанные пользователем, являются неактивными.

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