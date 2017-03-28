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16:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Численность населения края уменьшилась в 2016 году на 2 тыс. человек

Численность постоянного населения Пермского края на 1 января 2017 года составила 2 632 097 человек.

Как сообщает Пермьстат, по сравнению с прошлым годом численность населения уменьшилась на 2312 человек за счет существенного миграционного оттока, который составил 3201 человек.

Одновременно сохранился естественный прирост населения, который в 2016 году составил 889 человек. Пермский край в Приволжском федеральном округе по численности населения сохраняет за собой пятое место из 14.

Возглавляет этот рейтинг Башкортостан, где проживают более 4 млн человек, замыкает — республика Мари Эл, где численность населения составляет 684 тыс. человек.

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