Численность населения края уменьшилась в 2016 году на 2 тыс. человек
Численность постоянного населения Пермского края на 1 января 2017 года составила 2 632 097 человек.
Численность постоянного населения Пермского края на 1 января 2017 года составила 2 632 097 человек.
Как сообщает Пермьстат, по сравнению с прошлым годом численность населения уменьшилась на 2312 человек за счет существенного миграционного оттока, который составил 3201 человек.
Одновременно сохранился естественный прирост населения, который в 2016 году составил 889 человек. Пермский край в Приволжском федеральном округе по численности населения сохраняет за собой пятое место из 14.
Возглавляет этот рейтинг Башкортостан, где проживают более 4 млн человек, замыкает — республика Мари Эл, где численность населения составляет 684 тыс. человек.