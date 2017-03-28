Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Кулинарные книги могут вас отравить
В программу сноса в Москве попадут более 500 кварталов
При строительстве моста в Крым найден уникальный артефакт (фото)
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Как «мамские» группы в соцсетях вредят вашей семье
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
«Нечего деньги прятать»: отец оправдал сына за смерть Вороненкова
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Сланцевый газ Донбасса отходит Голландии - решение Киевского суда
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
12Ливни затопили Перу
8Тайский День слона
9В мире зацвела сакура
16:10 (мск), источник: ИА REGNUM

В Самаре отпразднуют единение народов Белоруссии и России

В 2017 году исполняется 20 лет с момента подписания президентами двух стран соглашения «Об образовании Сообщества Беларуси и России».

В Самаре 1 апреля пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню единения народов Беларуссии и России с участием регионального политбомонда, участников и вдов участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, пенсионеров и представителей национальных общественных организаций, сообщает ИА REGNUM.

В «Доме культуры «Победа» пройдет торжественное мероприятие и гала-концерт лауреатов ХIV областного конкурса-фестиваля детско-юношеского искусства «Единство», посвященные Дню единения народов Беларуссии и России. Учредителем фестиваля-конкурса является региональная общественная организация белорусов и представители «Русско-Белорусского Братства 2000». Мероприятие организуется при поддержке мэрии Самары и Дома дружбы народов.

По информации пресс-службы мэрии, цели и задачи конкурса-фестиваля: возрождение, сохранение и популяризация культуры братских народов России и Беларуссии, пропаганда художественными средствами накопленного веками опыта дружбы народов двух стран и единства, а также освещение конструктивных межнациональных отношений. В программе заявлена выставка национальных головных уборов и детских рисунков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля 1996 года президенты Российской Федерации и Республики Беларусь подписали соглашение «Об образовании Сообщества Беларуси и России». В этот же день на первом заседании высшего совета сообщества было принято решении об объявлении 2 апреля Днем единения народов Беларуссии и России. А ровно через год, 2 апреля 1997 года, был подписан «Договор о Союзе Беларуси и России».

Ежегодно праздник торжественно отмечается в двух братских славянских республиках России и Беларуси. Основной лейтмотив праздника — тезис «В единстве — сила народа, его великое прошлое, настоящее и будущее».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кто, за что и зачем убил Вороненкова?
Перевод бюджетников на «Мир» начнется во втором полугодии
Дерипаска готов участвовать в слушаниях в конгрессе США
Истребители Британии будут патрулировать небо над Черным морем
Россия заявила об ответных мерах на развертывание ПРО США
Путин поставил точку в реформе ОСАГО
Лукашенко рассказал о «блестящих» отношениях с Путиным
Следствие считает убийство начальника управления МВД заказным
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Эмансипе и красноармеец: Климова с мужем на съемках сериала Супруги исполнили главные роли в новом костюмированном сериале «Первого канала» — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Уход за кожей головы: 5 вещей, которые никто не делает (и зря) Чтобы волосы росли густыми и сильными, надо бы начать ухаживать за кожей головы. Как это сделать по всем правилам, читайте в нашей статье.
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь