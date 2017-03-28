В Самаре отпразднуют единение народов Белоруссии и России
В 2017 году исполняется 20 лет с момента подписания президентами двух стран соглашения «Об образовании Сообщества Беларуси и России».
В 2017 году исполняется 20 лет с момента подписания президентами двух стран соглашения «Об образовании Сообщества Беларуси и России».
В Самаре 1 апреля пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню единения народов Беларуссии и России с участием регионального политбомонда, участников и вдов участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, пенсионеров и представителей национальных общественных организаций, сообщает ИА REGNUM.
В «Доме культуры «Победа» пройдет торжественное мероприятие и
По информации
Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля 1996 года президенты Российской Федерации и Республики Беларусь подписали соглашение «Об образовании Сообщества Беларуси и России». В этот же день на первом заседании высшего совета сообщества было принято решении об объявлении 2 апреля Днем единения народов Беларуссии и России. А ровно через год, 2 апреля 1997 года, был подписан «Договор о Союзе Беларуси и России».
Ежегодно праздник торжественно отмечается в двух братских славянских республиках России и Беларуси. Основной лейтмотив праздника — тезис «В единстве — сила народа, его великое прошлое, настоящее и будущее».