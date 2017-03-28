Ограничение движения будет введено на улице Гордеевская в Нижнем Новгороде с 7 апреля

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода, ограничение движения на улице Гордеевская вводится в связи с проведением строительно-монтажных работ ОАО «Теплоэнерго».

Согласно информации, проезд будет перекрыт в районе дома № 61 г. Полное закрытие проезда планируется на период с 20:00 7 апреля до 05:00 10 апреля. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда согласно схеме движения.