Ограничение движения будет введено на улице Гордеевская в Нижнем Новгороде с 7 апреля
Водителям рекомендовано выбирать пути объезда согласно схеме движения.
Водителям рекомендовано выбирать пути объезда согласно схеме движения.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода, ограничение движения на улице Гордеевская вводится в связи с проведением
Согласно информации, проезд будет перекрыт в районе дома № 61 г. Полное закрытие проезда планируется на период с 20:00 7 апреля до 05:00 10 апреля. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда согласно схеме движения.