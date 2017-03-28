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16:26 (мск), источник: Индикатор

Размер мозга у приматов зависит от того, едят ли они фрукты

Антропологи из Нью-Йоркского университета установили, что на объем мозга приматов влияет их рацион, в частности, входят ли в него фрукты. Результаты своего исследования ученые опубликовали в журнале Nature Ecology & Evolution.

Источник: AP 2017

Долгое время считалось, что на размере мозга приматов сказывается жизнь в больших группах. Однако авторы данного исследования показали, что намного большее влияние имеет рацион и среда обитания животных.

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Данное исследование планировалось для того, чтобы проследить возможную связь между моногамией и размером мозга. Однако проанализировав информацию о более чем 140 видах приматов, ученые обнаружили, что единственный фактор, по которому можно было надежно предсказать размер мозга животного было то, питается ли оно в основном листьями или фруктами.

Как отмечают авторы работы, поиск фруктов требует более развитых когнитивных навыков, чем поедание листьев, которые можно найти везде. Однако ученые не отвергают и варианта, что развитие мозга, вызванное потребностью находить фрукты, продолжилось благодаря усложнению социальной жизни.

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