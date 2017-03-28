Фортов станет советником РАН

По его словам, Фортов принял участие в заседании президиума РАН во вторник, хотя он де-факто уже не является членом президиума, и попросил перевезти его на должность советника Российской академии наук.

«Сегодня мы поприветствовали Владимира Евгеньевича, как бывшего президента РАН, на чью долю выпало очень трудное время в академии наук. И тогда уж лучше я скажу: президиум, стоя, поприветствовал Владимира Евгеньевича и выразил тем самым благодарность ему за те усилия по поддержке академической науки, которые он в это дело вложил», — сказал и.о. президента РАН.

Вместе с тем он напомнил, что Фортов остается на должности директора Объединенного института высоких температур, хотя срок его полномочий истекает 31 декабря.

«Он в первую очередь творческий человек, выдающийся ученый в области высоких энергий, и ему есть, чем заняться. Мы с ним об этом говорили и у него есть планы», — сказал Козлов.