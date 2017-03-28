На Украине продали с молотка памятник Ленину

В сообщении указано, что на Украине подобный аукцион был проведен впервые. В торгах принял участие один человек, купивший объект по начальной стоимости. Его личность не раскрывается. Изваяние вождя передали в право пользования. Вырученная сумма пополнит бюджет Чопа.

Ранее монумент стоял в центре города, позже его перенесли в Дом ветеранов, а затем демонтировали в соответствии с законом о декоммунизации. Вес изваяния составляет 3,7 тысячи килограммов, а в высоту оно достигает 4,1 метра, уточняет телеканал «112 Украина».