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17:53 (мск), источник: Publika.md

На Украине продали с молотка памятник Ленину

В украинском городе Чоп (Закарпатская область) с молотка ушел четырехметровый памятник Ленину. Стоимость лота составила 254 тысячи гривен (более 500 тысяч рублей).

Источник: Publika.md

В сообщении указано, что на Украине подобный аукцион был проведен впервые. В торгах принял участие один человек, купивший объект по начальной стоимости. Его личность не раскрывается. Изваяние вождя передали в право пользования. Вырученная сумма пополнит бюджет Чопа.

Ранее монумент стоял в центре города, позже его перенесли в Дом ветеранов, а затем демонтировали в соответствии с законом о декоммунизации. Вес изваяния составляет 3,7 тысячи килограммов, а в высоту оно достигает 4,1 метра, уточняет телеканал «112 Украина».

В октябре прошлого года сообщалось, что последний на Украине памятник Ленину демонтировали в городе Новгород-Северский Черниговской области, пишет Лента.ру.

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