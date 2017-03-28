СМИ: стюардесса немецкой авиакомпании подменила недомогавшего пилота
Стюардесса немецкой авиакомпании TuiFly во время полета подменила второго пилота, которому внезапно стало плохо, и помогла посадить самолет.
Стюардесса немецкой авиакомпании TuiFly во время полета подменила второго пилота, которому внезапно стало плохо, и помогла посадить самолет.
Об этом сообщает Neue Presse.
Инцидент произошел на самолете Boeing 737−800 в октябре прошлого года. Тем не менее известно о нем стало только 28 марта, когда закончилось его расследование.
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По словам Яна Хиллрихса, представителя немецкой авиакомпании, экипаж в данной ситуации действовал безупречно.