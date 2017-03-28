СМИ: стюардесса немецкой авиакомпании подменила недомогавшего пилота

Инцидент произошел на самолете Boeing 737−800 в октябре прошлого года. Тем не менее известно о нем стало только 28 марта, когда закончилось его расследование.

Во время рейса в воздушном пространстве Франции второй пилот внезапно почувствовал головокружение из-за низкого артериального давления и был вынужден отойти от штурвала. Стюардесса воздушного судна подменила его и помогла главному пилоту успешно посадить самолет.

По словам Яна Хиллрихса, представителя немецкой авиакомпании, экипаж в данной ситуации действовал безупречно.