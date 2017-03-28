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19:30 (мск), источник: Интерфакс

Кинотеатр «35 мм» начал поиск нового помещения

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Кинотеатр «35 мм» ищет новую площадку вместо здания «Центрального дома предпринимателя», откуда его выселяет ГБУ «Агентство инноваций Москвы», сообщила «Интерфаксу» во вторник директор кинотеатра Ирина Мухьянова.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Мы были бы рады другой площадке, где кинотеатр смог бы существовать без потери качества», — сказала Мухьянова. Она пояснила, что для этого помещение должно соответствовать по размеру имеющемуся у кинотеатру оборудованию.

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Директор «35 мм» также рассказала «Интерфаксу», что 10 марта получила от ГБУ «Агентство инноваций Москвы» письмо с требованием освободить помещение до 15 марта. «На каком основании? Мы составили ответ, в котором указано, что мы не имеем возможности освободить помещение, и что договор аренды у нас заключен до конца 2018 года», — сказала она.

По словам Мухьяновой, после отказа освободить помещение в кинотеатре были отключены электро- и водоснабжение.

«Так как мы не освободили помещение, в ответ они сделали такой акт, без какого-либо устного или письменного уведомления — это уже знак выживания нас из помещения», — сказала директор кинотеатра. Она отметила, что позже электроснабжение было восстановлено, однако воды нет до сих пор.

Мухьянова напомнила, что ранее здание «Центрального дома предпринимателя» находилось в ведении ГБУ «Малый бизнес Москвы», а с середины 2016 года было передано ГБУ «Агентство инноваций Москвы».

«Здание было передано в оперативное управление от одного ГБУ другому. Нас тоже не оповещали об этом. В конце декабря мне принесли допсоглашение о смене сторон, я его подписала, и до сих пор не могу получить на руки свой экземпляр», — подчеркнула Мухьянова.

Директор кинотеатра напомнила, что с 2014 года в здании велся ремонт, который должен был завершиться за 3 месяца, однако «ремонтные работы не были выполнены в полном объеме».

Она добавила, что «в настоящее время ведутся судебные слушания; уже привлекалась судебно-строительная экспертиза, которая зафиксировала, что у кинотеатра была отобрана часть помещений».

Директор «35 мм» подчеркнула, что кинотеатр платил арендную плату до июня 2015 года, несмотря на то, что в договоре существует пункт о предоставлении на время ремонта арендных каникул. Однако в силу того, что ремонт затянулся и предоставлял неудобства для кинотеатра, руководство «35 мм» перестало выплачивать арендную плату и обратилось в суд с требованием зачислить в счет будущей арендной платы выплаченную сумму. «До настоящего момента суд не вынес никаких решений», — сказала Мухьянова.

«Интерфакс» обратился в ГБУ «Агентство инноваций Москвы», однако в ведомстве отказались комментировать данную ситуацию.

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