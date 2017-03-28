Пожароопасный сезон начнется в Воронежской области 1 апреля

Пожароопасный период начнется в Воронежской области в субботу, 1 апреля, сообщила пресс-служба регионального управления лесного хозяйства. В лесах начнется патрулирование с участием сотрудников МЧС, полиции, органов местного самоуправления и волонтеров.

В лесах с хвойными деревьями установили 46 систем видеонаблюдения с зоной покрытия 80 населенных пунктов. Видеоизображение будет передаваться онлайн в региональную диспетчерскую службу Воронежского лесопожарного центра, Центра управления кризисных ситуаций МЧС и диспетчерские службы 23 муниципальных районов.

Мониторинг пожарной безопасности в лесах проведут с помощью спутниковой системы, путем наземного патрулирования по 165 маршрутам и наблюдения со стационарных пунктов. Пожароопасный сезон продлится до наступления дождливой осенней погоды и установления отрицательной среднесуточной температуры воздуха.

Управление лесного хозяйства попросило жителей соблюдать пожарную безопасность в лесах.

В 2016 году пожароопасный сезон в Воронежской области также объявили 1 апреля. За семь месяцев его действия в регионе зафиксировали всего семь лесных пожаров на площади 6,23 га. В 2015 году пожароопасный сезон начался позже — 30 апреля.