Пожароопасный сезон начнется в Воронежской области 1 апреля
В лесах установили системы видеонаблюдения.
В лесах установили системы видеонаблюдения.
Пожароопасный период начнется в Воронежской области в субботу, 1 апреля, сообщила
В лесах с хвойными деревьями установили 46 систем видеонаблюдения с зоной покрытия 80 населенных пунктов. Видеоизображение будет передаваться онлайн в региональную диспетчерскую службу Воронежского лесопожарного центра, Центра управления кризисных ситуаций МЧС и диспетчерские службы 23 муниципальных районов.
Мониторинг пожарной безопасности в лесах проведут с помощью спутниковой системы, путем наземного патрулирования по 165 маршрутам и наблюдения со стационарных пунктов. Пожароопасный сезон продлится до наступления дождливой осенней погоды и установления отрицательной среднесуточной температуры воздуха.
Управление лесного хозяйства попросило жителей соблюдать пожарную безопасность в лесах.
В 2016 году пожароопасный сезон в Воронежской области также объявили 1 апреля. За семь месяцев его действия в регионе зафиксировали всего семь лесных пожаров на площади 6,23 га. В 2015 году пожароопасный сезон начался позже — 30 апреля.