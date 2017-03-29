Медики призвали изменить способ диагностики ожирения
Исследователи из Университета Альберты раскритиковали распространенный метод диагностирования ожирения — индекс массы тела (ИМТ).
Исследователи из Университета Альберты раскритиковали распространенный метод диагностирования ожирения — индекс массы тела (ИМТ).
Свою позицию они обосновали в статье, опубликованной в журнале Obesity.
Индекс массы тела, рассчитываемый на основе веса человека и его роста, хорошо работает для отслеживания тенденций в масштабах общества, однако имеет ограничения в применении к отдельному человеку. Так, часто глядя лишь на значение ИМТ диагноз «ожирение» можно поставить многим спортсменам.
ИМТ — это размер одежды. Он показывает, насколько человек большой, но ничего не говорит о том, насколько он здоров
По мнению исследователей, для диагностирования ожирения необходимо рассматривать намного больше критериев, чем просто вес и рост.
Разработанная учеными шкала включает оценку физического, умственного и функционального здоровья. Однако они не призывают совсем отказаться от индекса массы тела, но использовать его лишь как один из инструментов диагностики.