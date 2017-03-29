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09:23 (мск), источник: Индикатор

Медики призвали изменить способ диагностики ожирения

Исследователи из Университета Альберты раскритиковали распространенный метод диагностирования ожирения — индекс массы тела (ИМТ).

Источник: AP 2017

Свою позицию они обосновали в статье, опубликованной в журнале Obesity.

Индекс массы тела, рассчитываемый на основе веса человека и его роста, хорошо работает для отслеживания тенденций в масштабах общества, однако имеет ограничения в применении к отдельному человеку. Так, часто глядя лишь на значение ИМТ диагноз «ожирение» можно поставить многим спортсменам.

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ИМТ — это размер одежды. Он показывает, насколько человек большой, но ничего не говорит о том, насколько он здоров
Ария Шарма
один из авторов работы, медик из Университета Альберты

По мнению исследователей, для диагностирования ожирения необходимо рассматривать намного больше критериев, чем просто вес и рост.

Разработанная учеными шкала включает оценку физического, умственного и функционального здоровья. Однако они не призывают совсем отказаться от индекса массы тела, но использовать его лишь как один из инструментов диагностики.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Предлагаю известную формулу 90-60-90 читать так : вес , возраст , рост .
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