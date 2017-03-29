Медики призвали изменить способ диагностики ожирения

Индекс массы тела, рассчитываемый на основе веса человека и его роста, хорошо работает для отслеживания тенденций в масштабах общества, однако имеет ограничения в применении к отдельному человеку. Так, часто глядя лишь на значение ИМТ диагноз «ожирение» можно поставить многим спортсменам.

Свою позицию они обосновали в статье, опубликованной в журнале Obesity.

Спорт не поможет вам похудеть, и это — научный факт

один из авторов работы, медик из Университета Альберты

ИМТ — это размер одежды. Он показывает, насколько человек большой, но ничего не говорит о том, насколько он здоров

По мнению исследователей, для диагностирования ожирения необходимо рассматривать намного больше критериев, чем просто вес и рост.

Разработанная учеными шкала включает оценку физического, умственного и функционального здоровья. Однако они не призывают совсем отказаться от индекса массы тела, но использовать его лишь как один из инструментов диагностики.