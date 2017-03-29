Фотографы сняли удивительные сцены жизни медведей в Канаде и на Аляске
Природа продемонстрировала людям два типа материнства: одна сцена попала в объективы на Аляске, на озере Кларк, а другая — на реке в Британской Колумбии (Канада).
Природа продемонстрировала людям два типа материнства: одна сцена попала в объективы на Аляске, на озере Кларк, а другая — на реке в Британской Колумбии (Канада).
Фотограф Шейн МакГуайр находился в отдаленном охотничьем домике на Аляске, когда случайно застал удивительный момент — встречу медвежат.
От них отказалась мать, и они разбрелись кто куда, однако спустя время встретились и трогательно обнялись.
«Это так редко можно встретить. Я не понимал, насколько грандиозны такие сцены, пока сам не увидел», — поделился Шейн впечатлениями с The Daily Mail.
В другой части североамериканского континента мать от медвежат никуда не делась. Родительнице пришлось разнимать драку между братом и сестрой. Сначала детеныши игрались, но потом невинная игра стала принимать угрожающий характер, и медведица принялась воспитывать своих хулиганов. Фотограф Уильям Драмм наблюдал за сценой с лодки, на расстоянии около 6 м.
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