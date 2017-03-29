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09:15 (мск), источник: Моя Планета

Фотографы сняли удивительные сцены жизни медведей в Канаде и на Аляске

Природа продемонстрировала людям два типа материнства: одна сцена попала в объективы на Аляске, на озере Кларк, а другая — на реке в Британской Колумбии (Канада).

Фотограф Шейн МакГуайр находился в отдаленном охотничьем домике на Аляске, когда случайно застал удивительный момент — встречу медвежат.

От них отказалась мать, и они разбрелись кто куда, однако спустя время встретились и трогательно обнялись.

«Это так редко можно встретить. Я не понимал, насколько грандиозны такие сцены, пока сам не увидел», — поделился Шейн впечатлениями с The Daily Mail.

В другой части североамериканского континента мать от медвежат никуда не делась. Родительнице пришлось разнимать драку между братом и сестрой. Сначала детеныши игрались, но потом невинная игра стала принимать угрожающий характер, и медведица принялась воспитывать своих хулиганов. Фотограф Уильям Драмм наблюдал за сценой с лодки, на расстоянии около 6 м.

Самки гризли обычно следят за своим выводком в течение двух-трех лет. Как люди, какие-то медведицы справляются со своими обязанностями хорошо, а какие-то, мягко говоря, не очень. Такова жизнь.

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