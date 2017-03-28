200 дворов планируют обустроить в Иркутске. Благодаря федеральному проекту «Городская среда» преобразятся также парки и скверы.

Заявки на благоустройство территорий принимают в администрации города. При этом всё — от дизайна до воплощения — будут обсуждать с горожанами. Участки для парковки, выгула собак, детские площадки — все пожелания учтут ещё при составлении проектов. В мэрию уже поступили просьбы от жителей, депутатов и общественных организаций. Всего до конца года изменят свой вид 18 объектов в Иркутске. Это Иерусалимская лестница, аллея на бульваре Постышева, сквер на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина и другие. Помимо федерального проекта местные власти также разрабатывают свою программу по формированию комфортной городской среды. На ее реализацию в бюджете предусмотрено чуть более 300 миллионов рублей.

— Проекты должны быть максимально согласованы на уровне всех жителей. И руководство ТОСов должно отвечать за то, что эти согласования действительно проведены. А не просто руководитель ТОСа согласовал. Это очень важно, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.