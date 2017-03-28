200 дворов планируют обустроить в Иркутске
Помимо федерального проекта местные власти также разрабатывают свою программу по формированию комфортной городской среды.
Помимо федерального проекта местные власти также разрабатывают свою программу по формированию комфортной городской среды.
200 дворов планируют обустроить в Иркутске. Благодаря федеральному проекту «Городская среда» преобразятся также парки и скверы.
Заявки на благоустройство территорий принимают в администрации города. При этом всё — от дизайна до воплощения — будут обсуждать с горожанами. Участки для парковки, выгула собак, детские площадки — все пожелания учтут ещё при составлении проектов. В мэрию уже поступили просьбы от жителей, депутатов и общественных организаций. Всего до конца года изменят свой вид 18 объектов в Иркутске. Это Иерусалимская лестница, аллея на бульваре Постышева, сквер на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина и другие. Помимо федерального проекта местные власти также разрабатывают свою программу по формированию комфортной городской среды. На ее реализацию в бюджете предусмотрено чуть более 300 миллионов рублей.
— Проекты должны быть максимально согласованы на уровне всех жителей. И руководство ТОСов должно отвечать за то, что эти согласования действительно проведены. А не просто руководитель ТОСа согласовал. Это очень важно, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.