Свердловский прокурор проверит обряд экзорцизма

Уральский родительский комитет обращается к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову с просьбой проверить законность обряда отчитки, производимом настоятелем Среднеуральского женского монастыря схигуменом Сергием (Романовым). Аналог католического обряда экзорцизма, звучавший через звукоусилительную аппаратуру, напугал детей гимназии № 212 Екатеринбурга. В прокуратуре готовятся отреагировать, сообщила «АиФ-Урал» официальный представитель ведомства Марина Канатова.

По словам председателя УРК Евгения Жабреева, это происшествие вызвало у несовершеннолетних детей сильный испуг в дальнейшем может сильно отразится на их психологическом состоянии. В действительности, на ролике, выложенном на видеохостинге YouTube, слышно как священнослужитель произносил фразы, изгоняя «дух похотный, дух содомский, дух блудный», требуя «изыди дух-чародей, изыди дух самоубийства». На последней фразе раздается дикий крик, предположительно, девочки 12 лет.

«Практика “экзорцизма” вызывает критику не только со стороны психиатров, но даже представителей самой церкви. Общественный Фонд “Уральский Родительский Комитет” интересует, почему подобный обряд проводился над 12-летним ребенком, у которого еще не сформировано толком даже сознание ко всему насущном», — пишет Жабреев. Он также просит установить также законных представителей ребенка и выяснит необходимость проведения отчитки.

Уместно добавить, что в Екатеринбургской епархии об инциденте знали, но относились к нему спокойно. Викарий Евгений Кульберг лишь посетовал, что отец Сергий не распорядился выключить громкоговорители.