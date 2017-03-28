36-летний мужчина на Range Rover без вести пропал в Волгоградской области

36-летний Косолапов Антон Валерьевич 24 марта уехал из дома на своем автомобиле и до настоящего времени не вернулся.

Как рассказали ВДТВ волонтеры «ВолгоСпас-ппд», в последний раз автомобиль Range Rover, на котором Антон уехал из дома, видели в районе поселка Куйбышев Среднеахтубинского района Волгоградской области.

Приметы мужчины: рост 185 см, короткие темно-русые волосы, прямой нос, светлые глаза.

Был одет в темно-синие куртку и джинсы, черную футболку и темные кроссовки.