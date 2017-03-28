36-летний мужчина на Range Rover без вести пропал в Волгоградской области
Жителей Волгоградской области просят о помощи в поисках пропавшего мужчины.
Жителей Волгоградской области просят о помощи в поисках пропавшего мужчины.
36-летний Косолапов Антон Валерьевич 24 марта уехал из дома на своем автомобиле и до настоящего времени не вернулся.
Как рассказали ВДТВ волонтеры «ВолгоСпас-ппд», в последний раз автомобиль Range Rover, на котором Антон уехал из дома, видели в районе поселка Куйбышев Среднеахтубинского района Волгоградской области.
Приметы мужчины: рост 185 см, короткие
Был одет в
Всех, кто располагает