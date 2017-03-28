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17:57 (мск), источник: Sputnik.md

Детей в Молдове могут не зачислить в первый класс

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Родители в Молдове смогут уже с 1 апреля подавать документы на зачисление их детей в первый класс. Первый этап приема заявок завершится 23 июня.

Источник: Sputnik.md

Согласно Методологии зачисления, все дети из соответствующего образовательного округа, которым до начала учебного года исполнится 7 лет, без каких-либо тестирований в обязательном порядке принимаются в школу.

«Дети, которым к началу учебного года не исполнилось 7 лет, могут быть зачислены в школу в том случае, если в образовательном учреждении есть свободные места», — говорится в сообщении министерства просвещения Молдовы.

Для претендентов на поступления в первый класс спортивных школ и школ искусств будет организовано тестирование по данному профилю.

Родители или законные представители детей должны предоставить в учебное заведение заявление, копию свидетельства о рождении ребенка и свое удостоверения личности. Также необходимо наличие справки от врача, полученной перед подачей документов, две фотографии ребенка 3×4 см и отчет о физическом, эмоциональном и когнитивном развитии, манере общения, развитии способностей к обучению, составленный на момент окончания подготовительной группы детсада либо заключение муниципальной или районной комиссии о готовности ребенка к поступлению в школу. Последний отчет можно представить до начала учебного года.

С 1 апреля по 19 июня, как уточнили в Минпросвещения, можно подавать документы на поступление детей в учебное заведение, расположенное рядом с местом жительства или прописки ребенка. С 10 по 25 мая пройдут тестирования для детей, поступающих в профильные классы по месту жительства или прописки, а с 25 мая по 2 июня — для тех, кто претендует на поступление в учебное заведение, расположенное в другом образовательном округе.

Конкурс на оставшиеся свободными места проведут с 5 по 9 июня. С 20 по 21 июня утвердят зачисление детей в первый класс, а 23 июня учебные заведения обнародуют количество незанятых мест.

Второй этап зачисления пройдет с 1 по 24 августа, а 25 августа представят окончательные итоги поступления в первый класс.

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