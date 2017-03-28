В Беларуси ежегодно добывается 20−25 особей зубра

«Иностранный охотничий туризм сейчас развивается динамично, в 2016 году по сравнению с 2015-м число таких туристов выросло почти на 20%. Приезжают охотиться в том числе на зубра. Ежегодно в стране добывается порядка 20−25 особей этого животного», — отметил Сергей Шестаков. Он пояснил, что такая охота организовывается исключительно по мере выбраковки зубра.

«Собирается комиссия из всех ведомств, в том числе Минприроды, НАН Беларуси, Госинспекции охраны животного и растительного мира, и решение принимается исходя из состояния животного: если видно, что оно старое, больное — то его разрешают добывать. Эти деньги потом идут и на развитие той популяции, в которой находится добытый зубр. Лимитов, как на другие виды животных, здесь не устанавливается — все решается в зависимости от состояния животного», — подчеркнул Сергей Шестаков.

Представитель Минлесхоза рассказал, что за последнее время были две охоты на зубра — в декабре и феврале. Сейчас организовывается подобная охота для российских туристов в заказнике «Налибокский». «В основном в охоте на зубра принимают участие иностранные туристы, потому что стоимость трофея — свыше 10 тыс. евро. Для нашего охотника это дорого», — заявил он.

По словам Сергея Шестакова, в 2014 году наблюдался спад интереса иностранцев к охотничьему туризму, он был связан в первую очередь с АЧС. «Многие приезжали на охоту на дикого кабана круглый год, и когда такую охоту запретили, то поток иностранных туристов впервые за долгие годы снизился — где-то на 40%», — рассказал он.

Начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза обратил внимание, что это подтолкнуло к расширению предложений в сфере охоты. «К примеру, в Копыльском районе у нас был построен фазанарий, где можно содержать до 5 тыс. птиц ежегодно. Это популярный вид охоты за рубежом, но у нас он не был развит. Сейчас мы это исправляем. В прошлом году там уже проводилась охота», — сообщил он. Кроме того, более активно в Беларуси начали строиться охотничьи вольеры, в том числе и частные. Там можно охотиться на таких животных, как лани, муфлоны, олени. «Мы сейчас развиваем охоту с луком и арбалетом. Она интересна для стран Скандинавии, но и у нас тоже набирает обороты. Чем больше направлений развивать — тем больше услуг мы сможем предложить нашим туристам», — резюмировал Сергей Шестаков.

Специалист напомнил, что чаще всего в Беларусь приезжают охотиться туристы из России (80−85% от общего количеств охотников). Много туристов из Италии — они предпочитают охотиться на птицу. Из Германии, Франции, Австрии приезжают охотиться на копытных. «Иностранцам неинтересно добывать тех животных, которые есть и у них. Визитной карточкой нашей страны является лось, потому что во многих странах охота на него запрещена, а охотиться на глухаря к нам приезжали даже из США. Кроме того, в большинстве стран ЕС запрещено отстреливать волка», — сообщил Сергей Шестаков.