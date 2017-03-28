Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Замороженные фрукты и овощи оказались полезнее свежих
Лавров объяснил отказ России вводить войска на Украину
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Как «мамские» группы в соцсетях вредят вашей семье
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
«Нечего деньги прятать»: отец оправдал сына за смерть Вороненкова
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Сланцевый газ Донбасса отходит Голландии: решение Киевского суда
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
9В тени стены
9В мире зацвела сакура
13Теракт в центре Лондона
17:22 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси ежегодно добывается 20−25 особей зубра

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежегодно добывается 20−25 особей зубра, рассказал сегодня журналистам начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергей Шестаков, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Иностранный охотничий туризм сейчас развивается динамично, в 2016 году по сравнению с 2015-м число таких туристов выросло почти на 20%. Приезжают охотиться в том числе на зубра. Ежегодно в стране добывается порядка 20−25 особей этого животного», — отметил Сергей Шестаков. Он пояснил, что такая охота организовывается исключительно по мере выбраковки зубра.

«Собирается комиссия из всех ведомств, в том числе Минприроды, НАН Беларуси, Госинспекции охраны животного и растительного мира, и решение принимается исходя из состояния животного: если видно, что оно старое, больное — то его разрешают добывать. Эти деньги потом идут и на развитие той популяции, в которой находится добытый зубр. Лимитов, как на другие виды животных, здесь не устанавливается — все решается в зависимости от состояния животного», — подчеркнул Сергей Шестаков.

Представитель Минлесхоза рассказал, что за последнее время были две охоты на зубра — в декабре и феврале. Сейчас организовывается подобная охота для российских туристов в заказнике «Налибокский». «В основном в охоте на зубра принимают участие иностранные туристы, потому что стоимость трофея — свыше 10 тыс. евро. Для нашего охотника это дорого», — заявил он.

По словам Сергея Шестакова, в 2014 году наблюдался спад интереса иностранцев к охотничьему туризму, он был связан в первую очередь с АЧС. «Многие приезжали на охоту на дикого кабана круглый год, и когда такую охоту запретили, то поток иностранных туристов впервые за долгие годы снизился — где-то на 40%», — рассказал он.

Начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза обратил внимание, что это подтолкнуло к расширению предложений в сфере охоты. «К примеру, в Копыльском районе у нас был построен фазанарий, где можно содержать до 5 тыс. птиц ежегодно. Это популярный вид охоты за рубежом, но у нас он не был развит. Сейчас мы это исправляем. В прошлом году там уже проводилась охота», — сообщил он. Кроме того, более активно в Беларуси начали строиться охотничьи вольеры, в том числе и частные. Там можно охотиться на таких животных, как лани, муфлоны, олени. «Мы сейчас развиваем охоту с луком и арбалетом. Она интересна для стран Скандинавии, но и у нас тоже набирает обороты. Чем больше направлений развивать — тем больше услуг мы сможем предложить нашим туристам», — резюмировал Сергей Шестаков.

Специалист напомнил, что чаще всего в Беларусь приезжают охотиться туристы из России (80−85% от общего количеств охотников). Много туристов из Италии — они предпочитают охотиться на птицу. Из Германии, Франции, Австрии приезжают охотиться на копытных. «Иностранцам неинтересно добывать тех животных, которые есть и у них. Визитной карточкой нашей страны является лось, потому что во многих странах охота на него запрещена, а охотиться на глухаря к нам приезжали даже из США. Кроме того, в большинстве стран ЕС запрещено отстреливать волка», — сообщил Сергей Шестаков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Несанкционированная уличная акция в Минске не нашла поддержки в обществе
Волтузня под названием День воли - мнение журналиста
Несанкционированная уличная акция в Минске не нашла поддержки в обществе
Путин подписал закон об онлайн-переписи населения
Дерипаска готов участвовать в слушаниях в конгрессе США
Истребители Британии будут патрулировать небо над Черным морем
Закон о tax free может заработать с 1 октября 2017 года
Избирком Санкт-Петербурга одобрил референдум по Исаакию
Лукашенко рассказал о «блестящих» отношениях с Путиным
Следствие считает убийство начальника управления МВД заказным
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь