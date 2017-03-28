Бобу Дилану отдадут денежную премию только после прочтения Нобелевской лекции

Об этом в своем блоге «Из жизни академии» написала секретарь учреждения Сара Даниус, передает ТАСС во вторник, 28 марта.

Последний срок проведения лекции — 10 июня. Размер денежной премии Дилана составляет восемь миллионов шведских крон (911 тысяч долларов США).

Даниус подчеркнула, что Дилан в любом случае останется лауреатом Нобелевской премии по литературе.