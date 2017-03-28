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18:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Бобу Дилану отдадут денежную премию только после прочтения Нобелевской лекции

Американский музыкант и поэт Боб Дилан, которому присудили Нобелевскую премию по литературе 2016 года, не получит денежное вознаграждение Шведской академии, пока не прочитает традиционную Нобелевскую лекцию.

Источник: AP 2017

Об этом в своем блоге «Из жизни академии» написала секретарь учреждения Сара Даниус, передает ТАСС во вторник, 28 марта.

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Последний срок проведения лекции — 10 июня. Размер денежной премии Дилана составляет восемь миллионов шведских крон (911 тысяч долларов США).

Даниус подчеркнула, что Дилан в любом случае останется лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Шведская академия присудила музыканту премию с формулировкой «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции» 13 октября 2016 года. Позднее сообщалось, что представители комитета не смогли связаться лично с Диланом, поскольку тот «спал перед концертом». Позже музыкант объяснил, что награда — большая честь для него, но приехать на церемонию вручения он не смог из-за занятости.

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