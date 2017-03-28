В Крыму проведут сельскохозяйственную ярмарку накануне Пасхи

15 апреля в Крыму проведут республиканскую сельскохозяйственную ярмарку, передает пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

«Торговля будет организована в целях стабилизации ценовой ситуации, насыщения потребительского рынка продовольственными товарами, более полного удовлетворения спроса населения на продукцию сельского хозяйства», — уточнил заместитель главы минсельхоза Александр Сидоренко.

При этом, замминистра рассказал, что все личные автомобили жителей микрорайонов, где будут организованы ярмарки, оставленные в местах торговли, принудительно эвакуируют на штрафстоянки.