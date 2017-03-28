В Воронеже появились 6 улиц в честь погибших на службе силовиков и спасателя
Улицы находятся в микрорайоне Шилово.
Улицы находятся в микрорайоне Шилово.
Шесть улиц назвали в честь погибших на службе четырех милиционеров, спецназовца ФСБ и спасателя, сообщается в постановлении, опубликованном на сайте мэрии во вторник, 28 марта. Новые улицы появились в новом строящемся квартале в микрорайоне Шилово.
Руководство областного МВД предложило мэру Александру Гусеву увековечить память Олега Ключникова, Виктора Буданцева, Вячеслава Шибилкина и Сергея Аникина, погибших в Чечне при исполнении служебного долга, в декабре 2016 года. Инициативу одобрила общественная комиссия по культурному наследию.
В январе 2017 года в мэрии сообщили о планах назвать новые улицы в Воронеже в честь погибших на службе спасателя Александра Коренцова и спецназовца Александра Богомолова.
Улица Полковника Богомолова проходит в центральной части нового квартала с
Кроме того, название получил переулок, проходящий от северной границы земельного участка по адресу: улица Сухумская, 30/10 до границы Сомовского лесничества, — Абхазский, а также два квартала в Сомово: квартал Петровские озера-1 (примыкает к
Справка РИА «Воронеж»
Олег Ключников родился в Воронеже. Погиб в сражении с чеченскими боевиками 17 июня 2002 года. Приказав товарищам переменить позицию, он вызвал при помощи сигнальной ракеты огонь артиллерии на себя. Похоронен на Коминтерновском кладбище Воронежа.
Виктор Буданцев начал служить в Воронежской области. Возглавлял группу сопровождения избирательной комиссии из селения
Вячеслав Шибилкин закончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище. Вошел в состав отряда СОБР, направленного в
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