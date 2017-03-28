В Воронеже появились 6 улиц в честь погибших на службе силовиков и спасателя

Шесть улиц назвали в честь погибших на службе четырех милиционеров, спецназовца ФСБ и спасателя, сообщается в постановлении, опубликованном на сайте мэрии во вторник, 28 марта. Новые улицы появились в новом строящемся квартале в микрорайоне Шилово.

Руководство областного МВД предложило мэру Александру Гусеву увековечить память Олега Ключникова, Виктора Буданцева, Вячеслава Шибилкина и Сергея Аникина, погибших в Чечне при исполнении служебного долга, в декабре 2016 года. Инициативу одобрила общественная комиссия по культурному наследию.

В январе 2017 года в мэрии сообщили о планах назвать новые улицы в Воронеже в честь погибших на службе спасателя Александра Коренцова и спецназовца Александра Богомолова.

Улица Полковника Богомолова проходит в центральной части нового квартала с северо-востока на юго-запад от восточной части квартала застройки до улицы Хохольской; улица Ключникова — от улицы Острогожской до улицы Буданцева; улица Шибилкина — от улицы Ключникова до улицы Полковника Богомолова; улица Коренцова — от дома № 160/1 по улице Острогожской до южной границы Гремяченского участкового лесничества Новоусманского лесничества; улица Буданцева -от центральной части улицы Полковника Богомолова до улицы Коренцова вдоль границы Гремяченского участкового лесничества Новоусманского лесничества; улица Аникина — от улицы Полковника Богомолова до продолжения улицы Хохольской вдоль границы Гремяченского участкового лесничества Новоусманского лесничества.

Кроме того, название получил переулок, проходящий от северной границы земельного участка по адресу: улица Сухумская, 30/10 до границы Сомовского лесничества, — Абхазский, а также два квартала в Сомово: квартал Петровские озера-1 (примыкает к северо-восточной части квартала 129 Сомовского лесничества на участке стыка кварталов 129 и 199 Сомовского лесничества) и квартал Петровские озера-2 (примыкает к северной части квартала 199 Сомовского лесничества на участке стыка кварталов 129 и 199 Сомовского лесничества).

Справка РИА «Воронеж»

Олег Ключников родился в Воронеже. Погиб в сражении с чеченскими боевиками 17 июня 2002 года. Приказав товарищам переменить позицию, он вызвал при помощи сигнальной ракеты огонь артиллерии на себя. Похоронен на Коминтерновском кладбище Воронежа.

Виктор Буданцев начал служить в Воронежской области. Возглавлял группу сопровождения избирательной комиссии из селения Лермонтов-Юрт в Ачхой-Мартан. Комиссия попала в засаду 20 августа 2000 года. Буданцев завел БТР и закрыл им машину с гражданскими от огня боевиков. В бою Буданцев закрыл собой раненого милиционера. После боя Виктор Буданцев умер от ранений и сильной потери крови.

Вячеслав Шибилкин закончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище. Вошел в состав отряда СОБР, направленного в Ачхой-Мартан для спецоперации 8 августа 2000 года. Отряд попал в засаду. Шибилкин накрыл собой гранату, защитив товарищей от осколков.

Сергей Аникин родился в селе Озерки Бутурлиновского района Воронежской области. Вошел в состав патрульной группы сводного отдела милиции, которая следила за порядком в Ачхой-Мартанском районе Чечни. Поздней ночью 14 января 2000 года группу Аникина обстреляли боевики на центральной площади села Ачхой Мартан. Умер через 30 минут после боя.

Сотрудник МЧС Александр Коренцов родился в Воронеже. Спасательи его семеро коллег погибли на пожаре на складе пластиковых изделий в Москве на улице Амурская 22 сентября. Они одними из первых прибыли на место пожара и спасли более 100 работников склада. Из-за интенсивного горения и высокой температуры произошла деформация конструкций и обрушилась кровля здания, на которой находились пожарные.

Начальника Воронежского отдела специального назначения ФСБ Александр Богомолов погиб при спецоперации в Ингушетии. Спецназ ФСБ России заблокировал дома, где скрывались двое вооруженных бандитов, а мирных местных жителей эвакуировали. Силовики предложили боевикам сложить оружие и сдаться властям, на что они ответили отказом и открыли огонь по сотрудникам сил правопорядка. При перестрелке боевики и двое сотрудников ФСБ были убиты.