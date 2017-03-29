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09:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские силовики обезвредили «террористов» у стадиона «Чайка»

Учения прошли 28 марта.

Силовики обезвредили условных террористов, пытавшихся проникнуть на воронежский стадион «Чайка». Антитеррористические учения состоялись во вторник, 28 марта, сообщила пресс-служба УФСБ по Воронежской области.

По легенде, вооруженные террористы попытались ворваться на стадион. Однако они получили отпор и, прикрываясь болельщиками, захватили расположенное рядом здание теннисного корта, где находились более 30 посетителей и сотрудники. Угрожая взорвать здание и совершить насильственные действия в отношении «заложников», террористы выдвинули неприемлемые политические требование. Начальник УФСБ по региону, руководитель Оперативного штаба Олег Нефедов привел в боевую готовность экстренные службы. Участники учений отработали возможные сценарии развития событий, нейтрализации «террористов» и освобождения «заложников».

Стадион «Чайка» используют в качестве тренировочной площадки для участников Чемпионата мира по футболу, который состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Контекст

Россия получила право принимать соревнования в декабре 2010 года. В августе 2014 года губернатор Алексей Гордеев обратился к министру спорта РФ Виталию Мутко с просьбой включить Воронежскую область в список регионов, где разместятся тренировочные базы команд-участниц. В качестве тренировочных полей Воронеж предложил стадионы «Чайка» и «Локомотив». Официально о включении Воронежа в список тренировочных баз федеральные власти объявили в июне 2015 года.

Тендеры на реконструкцию стадионов перед чемпионатом мира выиграла компания «Ремонтно-строительное управление-55». Власти заключили контракт с подрядчиком в июле 2016 года. Проекты реконструкции стадионов «Чайка» и «Локомотив» выполнила московская компания «Бамард», субподрядчиком стало воронежское бюро «ПГС проект». Стадионы «Чайка» и «Локомотив» реконструируют к ноябрю 2017 года.

На стадионе «Чайка» планируется обустройство нового футбольного поля с натуральным газоном и поля с искусственным покрытием, строительство административно-бытового корпуса, трибун на 1,5 тыс. мест. За пределами игрового поля разместят шесть овальных беговых дорожек длиной 400 м и шесть прямых дорожек длиной 120 м. На стадионе появятся легкоатлетическое ядро с резиновым покрытием — площадки для толкания ядра, прыжков в длину и в высоту.

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