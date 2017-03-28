Жители Одессы уже открыли пляжный сезон
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во вторник, 28 марта, в Одессе столбики термометра показывали 20 градусов тепла.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во вторник, 28 марта, в Одессе столбики термометра показывали 20 градусов тепла.
Как пишет газета «Сегодня», хорошая погода стала причиной того, что многие жители города отправились на море, чтобы насладиться солнечным днем.
Люди устраивали пикники, бегали по Трассе здоровья, играли в футбол и волейбол. Были и те, кто уже загорал, а самые смелые даже окунались в море.
К слову, по прогнозам синоптиков, теплая погода в Южной Пальмире продержится до конца недели.
Официально купальный сезон в Одессе стартует с 1 июня, и к этой дате проходит масштабная подготовка.