Жители Одессы уже открыли пляжный сезон

Как пишет газета «Сегодня», хорошая погода стала причиной того, что многие жители города отправились на море, чтобы насладиться солнечным днем.

Люди устраивали пикники, бегали по Трассе здоровья, играли в футбол и волейбол. Были и те, кто уже загорал, а самые смелые даже окунались в море.

К слову, по прогнозам синоптиков, теплая погода в Южной Пальмире продержится до конца недели.

Официально купальный сезон в Одессе стартует с 1 июня, и к этой дате проходит масштабная подготовка.