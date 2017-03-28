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18:24 (мск), источник: РБК - Украина

Жители Одессы уже открыли пляжный сезон

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во вторник, 28 марта, в Одессе столбики термометра показывали 20 градусов тепла.

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Как пишет газета «Сегодня», хорошая погода стала причиной того, что многие жители города отправились на море, чтобы насладиться солнечным днем.

Люди устраивали пикники, бегали по Трассе здоровья, играли в футбол и волейбол. Были и те, кто уже загорал, а самые смелые даже окунались в море.

К слову, по прогнозам синоптиков, теплая погода в Южной Пальмире продержится до конца недели.

Официально купальный сезон в Одессе стартует с 1 июня, и к этой дате проходит масштабная подготовка.

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